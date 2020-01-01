Lemina: Galatasaray taraftarı çok başka

Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina, France Football'a röportaj verdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o röportaj:

''GALATASARAY 2-3 SENE ÖNCE İSTEMİŞTİ''

"Galatasaray, beni 2-3 sene önce istemişti. O zamanlar çeşitli sebeplerden dolayı transfer olmamıştı. Bu yaz geldiklerinde Galatasaray'a gelmek istedim. Beni bu kadar istemeleri transferde önemli bir etkendi."

''NORMALDE TARAFTARLARI ÇOK SEVMEM"

"Galatasaray çok popüler bir takım. Taraftarların oluşturduğu bu atmosferde oynamaya bayılıyorum. Beni seven taraftarlara her şeyini vermek isteyen bir futbolcuyum. Ben buyum... Normalde taraftarları çok sevmezdim. Ama Galatasaray taraftarı çok başka. Eğer iyi bir performans gösterirsen taraftarlar yüz katını sana geri veriyor. Türkiye'de taraftarlar çok fanatik. Yaşamak için görmeniz gerekiyor."

''GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM''

"Southampton ile iki senelik daha kontratım var. Galatasaray'ı çok seviyorum. Bu kulübün başarılı olması için her şeyi yaparım. Galatasaray'da kalacak mıyım göreceğiz."







