Lemina: Galatasaray'da mutluyum

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Lemina, gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor.

"BONSERVİSİMİ ALIN"

Sarı-kırmızılı takımın en başarılı transferi olarak lanse edilen Gabonlu futbolcu, gelecek sezon da Galatasaray forması giymek istediğini söyledi.

Geldiği günden beri mücadeleci ve hırslı futboluyla dikkat çeken 26 yaşındaki deneyimli orta saha, dün akşam kupada Rizespor'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin başrol oyuncusuydu.

Lemina, yönetimle bir görüşme yaparak, "Burada çok mutluyum. Eski formuma kavuştum ve kendimi iyi hissediyorum. Bonservisimi alın. Kulübün tarihinde yer edinmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ancak yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunun 16 milyon euro olması, Galatasaray'ın bu transferi bitirmesini neredeyse imkansız kılıyor.

Sarı-kırmızılı takımın Lemina'yı 1 sezon daha kiraamak istediğini öğrenildi. İki kulüp sezon sonunda kiralık anlaşması için bir araya gelecek.