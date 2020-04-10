Lemina: Galatasaray'da mutluyum

Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mario Lemina, yeni sezonda da Galatasaray'da kalmak istediğini belirtti.

''KULÜPLER ANLAŞIRSA, İMZA ATACAĞIM''

Sarı-kırmızılı taraftarlarla arasının iyi olduğunu belirten Lemina, ''Galatasaray'da kalmak ister misin?'' sorusu üzerine ise, ''Çok istiyorum! Burada çok mutluyum. En iyisini yapabilmem için her imkan var. Taraftarımızla da aram çok iyi. Kariyerimi burada sürdürmenin en iyi karar olduğunu düşünüyorum. Kulüpler anlaşırsa, Galatasaray'a yeni bir imza atacağım.'' ifadelerini kullandı.

''KİRALIK OYUNCU ALINMAMALI''

Takım kimyası adına kiralık oyuncu alınmaması gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, ''Türkiye Ligi'ndeki en büyük problem, oyuncu alırken kiralık alınması. Takım kurabilmek için zaman gerekli, ancak Şampiyonlar Ligi erken başladığı için bu zamanı bulamıyorsunuz. Devler Ligi'nde oynadığınız takımların çoğu otomatize olmuş ve takım kimyasını oluşturmuş durumda. Onlara karşı oynamak zor, çünkü birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Takım kimyaları sayesinde daha kolay oynuyorlar. Güzel bir ligimiz var, ancak birkaç adım daha ilerlemeliyiz. Bir oyuncuyu alıp uzun planlama yapmayı ve bu şekilde köklü sistemler oulşturmalıyız.'' şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE VE İNGİLTERE LİGLERİ BİRBİRİNE BENZİYOR''

İngiltere, Fransa, İtalya Ve Türkiye liglerini değerlendiren Lemina, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bazı ligler diğerlerine göre daha taktiksel olabiliyor. Fransa Ligi fizik gücüne bağlı. İtalya satranç gibi, gol atmak çok zor. Türkiye ve İngiltere ligleri ise birbirine çok benziyor. İki yönlü ve açık alan olan bir lig, ben de bu tarz ligleri daha çok seviyorum."