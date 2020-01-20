Lemina kendisine hayran bıraktı

Galatasaray'da sezon başında alınan futbolcular arasında şüphesiz taraftarın en beğendiği isim Lemina oldu.
Ancak son oynanan Denizlispor mücadelesinde ortaya koyduğu futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Gabon asıllı Fransız futbolcunun bonservisi, yönetimi kara kara düşündürüyor.
SERBEST KALMA MADDESİ 16 MİLYON EURO
Sezon bitmeden Southampton'la masaya oturma kararı alan sarı-kırmızılıların, oyuncunun 16 milyon euroluk serbest kalma maddesiyi aşağı çekmeye çalışacağı öğrenildi.
26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'da kalmak istediği belirtildi.