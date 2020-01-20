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Lemina kendisine hayran bıraktı

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, Denizlispor maçındaki performansıyla göz doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fransız futbolcunun bonservisinin alınmasını istiyor.

| Haber Merkezi
Lemina kendisine hayran bıraktı
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Galatasaray'da sezon başında alınan futbolcular arasında şüphesiz taraftarın en beğendiği isim Lemina oldu.

Ancak son oynanan Denizlispor mücadelesinde ortaya koyduğu futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Gabon asıllı Fransız futbolcunun bonservisi, yönetimi kara kara düşündürüyor.

SERBEST KALMA MADDESİ 16 MİLYON EURO

Sezon bitmeden Southampton'la masaya oturma kararı alan sarı-kırmızılıların, oyuncunun 16 milyon euroluk serbest kalma maddesiyi aşağı çekmeye çalışacağı öğrenildi. 

26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'da kalmak istediği belirtildi.

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