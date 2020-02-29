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Lemina riske edilmeyecek

Yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 hemen hemen netleşti.

| Haber Merkezi
Lemina riske edilmeyecek
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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de alınan tarihi zafer sonrası şampiyonluğa olan inancını iyice artıran sarı-kırmızılılar, Ankara ekibini de yenerek puanını 48'e yükseltmeyi hedefliyor.

EMRE 11'E DÖNÜYOR

Teknik direktör Fatih Terim'in kırmızı kart cezalısı Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'ya forma vereceği, sakatlığı sebebiyle derbide oynayamayan Lemina'yı ise bu hafta da riske etmeyeceği öğrenildi.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Falcao

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