Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 1207 Antalyaspor, Tihana Nemcic ile anlaştı Kadınlar Futbol 2'nci Lig'de mücadele eden 1207 Antalyaspor, Hırvat teknik direktör Tihana Nemcic ile 1 yıllığına el sıkıştı.

2 Lemina riske edilmeyecek Yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sahaya süreceği 11 hemen hemen netleşti.

3 Emre Belözoğlu: Hiç neşemiz yok Bu akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşılacak olan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, İdlib saldırısı nedeniyle maçların ertelenmesini istedi.

4 Alex'ten İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye Alex de Souza, şehitlerimiz için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Efsane futbolcunun fotoğrafı kırpması ise takdir topladı.

5 Sergen Yalçın ile Halis Özkahya barıştı Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde hakem Halis Özkahya ile tartışan Sergen Yalçın, dün akşam hakemin yanına giderek aradaki buzları eritti.

6 Burak Yılmaz kaptanlık pazubandını öptü Beşiktaş'ın Alanyaspor'la oynadığı maçta takımını öne geçiren Burak Yılmaz, attığı golden sonra kaptanlık pazubandındaki Türk bayrağını öptü ve Mehmetçik'e selam gönderdi.

7 Beşiktaş, Alanya'da Burak'la kazandı Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Alanyaspor'un golünü Fernandes atarken, Beşiktaş'ın golleri Burak Yılmaz'dan geldi.

8 Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu.

9 Fatih Terim, hücum planını Falcao'nun üzerine kuracak Fatih Terim, Radamel Falcao'nun Fenerbahçe deplasmanındaki performansından çok memnun kaldı. Sistemi Falcao’ya göre güncelleyen Terim’in yardımcılarına, “Tamamen hazır hale geldi" dediği öğrenildi.