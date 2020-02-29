Lemina riske edilmeyecek

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de alınan tarihi zafer sonrası şampiyonluğa olan inancını iyice artıran sarı-kırmızılılar, Ankara ekibini de yenerek puanını 48'e yükseltmeyi hedefliyor.
EMRE 11'E DÖNÜYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in kırmızı kart cezalısı Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'ya forma vereceği, sakatlığı sebebiyle derbide oynayamayan Lemina'yı ise bu hafta da riske etmeyeceği öğrenildi.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Emre Akbaba, Falcao