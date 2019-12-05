Lemina ve Şener antrenmana çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a kendi evinde 2-0 mağlup olan Galatasaray, lige döndü.

LEMİNA ALANYA MAÇINDA OYNAYACAK

Süper Lig'in 15. haftasında evinde oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı ekipte sakatlıktan dönen Mario Lemina, Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı takımla beraber çalıştı.

Fatih Terim'in Alanyaspor karşılaşmasınd Lemina'ya şans vereceği öğrenilirken, Şener'in durumu maç günü netleşecek. Emre Akbaba lisansı çıkarılmadığı için kadroda yer almayacak.

Öte yandan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli salonda fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, Radamel Falcao ile ilgili kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.

Trabzonspor karşısında sakatlık yaşayan Feghouli'nin, takımdaki yerini alıp alamayacağı da belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.