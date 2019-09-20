Lemina'nın derbi yorumu

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Bratislava maçında yaptığı hatayla adeta rakibe gol ikram etti.

Kaybedilen Slovan Bratislava maçı sonrası konuşan Avcı, "Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok" diyerek özür diledi.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman kaleci Karius, siyah-beyazlı formayla çıktığı 39 resmi maçta kalesinde tam 57 gol gördü.

Karius kalesini yine gol kapatamadı

Avrupa'daki temsilcilerimizin aldığı kötü sonuçlar neticesinde, UEFA ülke sıralamasında 30.600 puanda kaldık. Performansımız böyle devam ederse, lig şampiyonu olan takımımız bile ön eleme oynayacak.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "Pek dışarı çıkmam. Tamamen futbola odaklandım" dedi.

Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı sert açıklamalara kızan Fatih Terim, avukatlarına talimat verdi. 66 yaşındaki hoca, "Suç kastı varsa dava açın" dedi.

Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor

Ligde çıktığı 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.

Fatih Terim'e, sicili bozuk diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'dan men cezası alsa bile değişen disiplin talimatları sayesinde Galatasaray derbisini tribünden takip edebilecek.

1 Avcı'dan mağlubiyet özrü Kaybedilen Slovan Bratislava maçı sonrası konuşan Avcı, "Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok" diyerek özür diledi.

2 Ülke sıralamasında geriye düştük Avrupa'daki temsilcilerimizin aldığı kötü sonuçlar neticesinde, UEFA ülke sıralamasında 30.600 puanda kaldık. Performansımız böyle devam ederse, lig şampiyonu olan takımımız bile ön eleme oynayacak.

3 Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim devam ediyor Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı sert açıklamalara kızan Fatih Terim, avukatlarına talimat verdi. 66 yaşındaki hoca, "Suç kastı varsa dava açın" dedi.

4 Ferdi Kadıoğlu: İçkici değilim Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, "Pek dışarı çıkmam. Tamamen futbola odaklandım" dedi.

5 Temsilcilerimiz Avrupa'da döküldü Devler Ligi'nde 1 Avrupa Ligi'nde 3 takımımız tamamladıkları ilk grup maçlarında iyi sonuçlar alamadı.

6 Karius kalesini yine gol kapatamadı Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Alman kaleci Karius, siyah-beyazlı formayla çıktığı 39 resmi maçta kalesinde tam 57 gol gördü.

7 Lemina'nın derbi yorumu Galatasaray'ın yeni transferi Lemina, ellerinden geleni yapıp Fenerbahçe'yi yeneceklerini söyledi.

8 İngiliz basını: Komiksin Karius The Sun ve Daily Mail gazeteleri, Bratislava maçında skandal hatalar yapan Alman file bekçisi Karius için "Komik ve felaket" yorumunda bulundu.

9 Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk hafta maçları sona erdi.