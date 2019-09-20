Lemina'nın derbi yorumu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şimdiden konuşulmaya başlandı.
Şampiyonlar Ligi grup maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Lemina dev derbi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.
Brugge maçının ardından soyunma odasında derbiyi konuştuklarını söyleyen Fransız futbolcu, kazanacaklarını iddia etti.
"GALİP GELECEĞİZ"
26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray- Fenerbahçe rekabetini duymuştum. Brugge maçı bitikten sonra soyunma odasında bile derbiyi konuştuk. Biz galip geleceğiz" dedi.