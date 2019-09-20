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Lemina'nın derbi yorumu

Galatasaray'ın yeni transferi Lemina, ellerinden geleni yapıp Fenerbahçe'yi yeneceklerini söyledi.

| Haber Merkezi
Lemina'nın derbi yorumu
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şimdiden konuşulmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi grup maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takımda yeni transfer Lemina dev derbi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Brugge maçının ardından soyunma odasında derbiyi konuştuklarını söyleyen Fransız futbolcu, kazanacaklarını iddia etti.

"GALİP GELECEĞİZ"

26 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray- Fenerbahçe rekabetini duymuştum. Brugge maçı bitikten sonra soyunma odasında bile derbiyi konuştuk. Biz galip geleceğiz" dedi.

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