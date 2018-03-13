Lennart Thy, kök hücresini bağışlayacak

Hollanda'nın VVV Venlo Kulübü, futbolcusu Lennart Thy'ın bu hafta takımdan uzak kalacağını açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu, bir sağlık sorunu bulunmasa da ama çok önemli bir gerekçeyle antrenmanlarda ve hafta sonunda PSV Eindhoven maçında yer alamayacak.

Bu sezon başında Werder Bremen'den kiralanan Alman futbolcu, 7 yıl önce lösemi hastalarına bağışta buylunmak üzere kök hücre bağışlamayı kabul ederek donör olarak kayıt yaptırmıştı. Yıllar sonra Thy'ın DNA'sının bir lösemi hastasıyla uyuştuğu belirlendi ve kök hücre bağışında bulunup bulunmayacağı soruldu.

Thy da kabul etti. Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz, bir hastanın kök hücre tedavisinde kullanılmak üzere bağışta bulunacak. Böyle bir hastalıkta DNA uyuşması ve uygun donör bulabilme olasılığının çok düşük olduğu biliniyor. Futbolcumuzu, bir inasanın hayatını kurtarmak için gönüllü olduğu bu adımında sonuna kadar destekliyoruz. Kendisi de 20 Mart'ta düzenleyeceği basın toplantısında medyanın sorularını yanıtlamaya hazır olacak" ifadeleri kullanılırken hastanın tamamen iyileşme şansının çok yüksek olduğu da vurgulandı.