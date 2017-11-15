Lens Akhisar maçında 11'de başlayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile Vodafone Park’ta oynayacakları maçta Jeremain Lens’i ilk 11’de oynatmayı planlıyor.

LENS'E HAZIR OL EMRİ VERDİ

Şampiyonlar Ligi’nde salı günü Porto ile yapacakları kritik karşılaşmayı düşünerek Hollanda Milli Takımı’na giden Ryan Babel’i dinlendirmeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Lens’e ‘hazır ol’ emri verdi.

Şenol hocanın benzer bir şekilde A Milli Takım’ın perşembe ve pazartesi günleri oynadığı hazırlık maçlarında 90’ar dakika forma giyen Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun’u da yedek soyundurma fikri var.

Son karşılaşmalarda orta alanda Ozzie yerine Tolgay’ı tercih eden Güneş’in cuma günü de aynı seçimi yapması, ileri uçta da Cenk yerine Alvaro Negredo ile mücadeleye başlaması bekleniyor.