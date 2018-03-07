Lens: Beni Quaresma'yla kıyaslamayın

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'nin en iyisi olan ve sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Lens, bir türlü beklenen katkıyı yapamadı.

"QUARESMA İLE KIYASLAMAYIN"

Bu sezon şans bulduğu maçlarda varlık gösteremeyen Lens, son olarak kupada Fenerbahçe ve ligde Trabzonspor'a karşı forma giymiş ama oynadığı oyunla eleştirilerin odağında yer almıştı.

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma'nın yerine Trabzon deplasmanında ilk 11'de yer alan Hollandalı Lens yine vasat görüntüsüyle dikkat çekti.

Maç sonu arkadaşlarıyla konuşan Lens, "Sağ kanatta Quaresma alışkanlığı var. Bu çok normal ama ben onun yapısına sahip değilim, ben Quaresma değilim" ifadelerini kullandı.