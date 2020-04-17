Lens: Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir düşüncem yok

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'ya giden Lens, siyah-beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, "Nedense sürekli benim ayrılacağım yazılıyor. Benim hiçbir zaman böyle bir hedefim olmadı, şu anda da yok." dedi.

"AYRILMAK İÇİN NEDENİM YOK"

Hollanda'ya ayrılık için gittiğini yazan bir haber gördüğünü belirten tecrübeli oyuncu, "İnternette birçok şey okuyorum, birçok şey yazılıyor. Hollanda'ya, ayrılmak için uçtuğumu da söylüyorlar. Söyleyebileceğim tek şey var, Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmem var, oynuyorum. Ayrılmak için bir nedenim yok." ifadelerini kullandı.