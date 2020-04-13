Lens, Douglas ve Roco ile yollar ayrılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, maaş bütçesini düşürmek için çalışmalara başladı.
56 milyon euroluk takım maliyetini 35 milyon euroya indirmek zorunda olan yönetimin, ilk olarak beklentileri karşılayamayan Lens, Douglas ve Roco'yla masaya oturacağı öğrenildi.
"SİZ PARANIZI İSTEMEYİN, BİZ BONSERVİSİNİZİ VERELİM"
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istemediği bu üç isimle yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlıların, ileriye dönük alacaklarından vazgeçmeleri halinde oyunculara bonservislerini vereceği öğrenildi.