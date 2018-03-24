Lens: Fenerbahçe'den daha iyi takımız

Bir yılda Türkiye'nin iki büyük kulübünde oynamasına rağmen herhangi bir kıyaslama yapmak istemediğini belirten Lens, Beşiktaş'ta henüz istenilen seviyeye gelmediğini belirtti.

İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİM

DHA'ya konuşan Lens, "İki kulüp arasında bir kıyaslama yapmak istemiyorum. 1 sezon Fenerbahçe'de oynadım ve şimdi artık Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Doğrusunu söylemek gerekirse burada istenilen seviyemi yakalayabilmiş değilim. Kendime, potansiyelime inanıyorum. Kulüp ve taraftarlar bana büyük destek veriyor. Onların beklentilerinin, burada yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede onların bu beklentisine karşılık vermek istiyorum" dedi.

BİZ DAHA İYİ TAKIMIZ

Jeremain Lens, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'lik skorun rövanşında Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe maçı için "Tabii ki zor bir maç ama biz daha iyi bir takımız. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ve inanıyorum ki orada kazanmak için şansımız yüksek" yorumunu yaptı.