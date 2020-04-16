Ensonhaber.com'a dön

Lens, Hollanda'ya gitti

Beşiktaşlı oyuncu Jeremain Lens, kulüpten izin çıkması üzerine ülkesine döndü.

| Haber Merkezi
Lens, Hollanda'ya gitti
Yorum Yap

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Türkiye'de forma giyen yabancı oyuncular da ülkelerine dönmeye başladılar.

Başlangıçta tedbir nedeniyle Beşiktaş'tan izin çıkmayan Jeremain Lens'e, siyah-beyazlı kulüp bu kez onay verdi.

HOLLANDA'YA GİTTİ

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerine maruz kalan Hollandalı futbolcu, zaman zaman maç sırasında da protesto edilen isimlerden biriydi.

Kulüpten ülkesine dönmek için izin alan Lens, özel bir uçakla Hollanda'nın yolunu tuttu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM