Lens, Hollanda'ya gitti

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından Türkiye'de forma giyen yabancı oyuncular da ülkelerine dönmeye başladılar.
Başlangıçta tedbir nedeniyle Beşiktaş'tan izin çıkmayan Jeremain Lens'e, siyah-beyazlı kulüp bu kez onay verdi.
HOLLANDA'YA GİTTİ
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla siyah-beyazlı taraftarların eleştirilerine maruz kalan Hollandalı futbolcu, zaman zaman maç sırasında da protesto edilen isimlerden biriydi.
Kulüpten ülkesine dönmek için izin alan Lens, özel bir uçakla Hollanda'nın yolunu tuttu.