Lens: İkinci yarı çok farklı olacak

1 Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması Bir süredir boşta olan Cenk Gönen'in adı Beşiktaş'la anıldı. Tecrübeli kaleci, bunun üzerine Instagram hesabından gelen tepkilere yönelik bir paylaşım yaptı.

2 Emre Belözoğlu: Şampiyon olacağız Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, 2020 yılının kendileri için çok iyi geçeceğine inandığını belirterek, şampiyonluk mesajı verdi.

3 2019'da yeşil sahalara veda eden futbolcular Aralarında Xavi, Petr Cech, Schweinsteiger, Robben, Fernando Torres ve David Villa'nın olduğu birçok yıldız futbolcu 2019'da kariyerlerini noktaladı.

4 Süper Lig'de hakemlerin ilk yarı kazançları Süper Lig'de ilk yarının en çok kazanan hakemi toplam 305 bin liralık geliriyle Cüneyt Çakır oldu.

5 Antalyaspor'da Stjepan Tomas'la yollar ayrıldı Antalyaspor, takımın başında çıktığı 8 maçta tek galibiyetini Eyüpspor'a karşı alan Stjepan Tomas ile yollarını ayırma kararı aldı.

6 Fenerbahçe Beko ligde kazandı Basketbol Süper Ligi 14. hafta mücadelesinde A.Ü. Büyükçekmece Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden galip ayrıldı.

7 Mehmet Demirkol: Luiz Gustavo takımı değiştiriyor Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçeli Luiz Gustavo hakkında "Luiz Gustavo gol bölgesine uzak ama takıma katkısı neredeyse bir Alex" ifadesini kullandı.

8 Taraftarlar Ünal Karaman'ın aracının önünü kesti Trabzonspor taraftarı, kulüp tesislerinden ayrılan Ünal Karaman'ın aracının önünü keserek helalik istedi.

9 4 büyüklerde sakat futbolcuların dönüşleri Süper Lig'in ilk yarısında ağır sakatlılar yaşayan futbolcuların bir kısmı ikinci devrenin başında dönecekler. Bazı oyuncuların forma giymesi ise biraz daha uzayacak.