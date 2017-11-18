Lens ıslıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında Ricardo Quaresma'nın ayağından penaltı kaçıran siyah-beyazlı takım, 80. dakikada Paulo Henrique'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynayan rakibine kurduğu baskıda gol bulmayı başaramadı.

Rakibiyle berabere kalan Beşiktaş, bu sezon 6. kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de yaptığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, puanını 22'ye yükseltti.

Beşiktaş, ligin ilk iki sırasında yer alan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak 12. hafta mücadelesi ncesi rakipleriyle puan farkını kapatma fırsatını da değerlendiremedi.

LENS'E ÇIKARKEN TEPKİ GÖSTERİLDİ

Siyah-beyazlı ekipte Ryan Babel'in yerine ilk 11'de görev alan Jeremain Lens, kötü performansı nedeniyle taraftarların zaman zaman tepkisini çekti.

Maçın ilk yarısında iki önemli pozisyondan yararlanamayan Lens, ikinci yarıda yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Taraftarlar, Lens'i oyundan çıkarken ıslıklayarak protesto etti.