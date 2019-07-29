Lens vücut çalışıyor

İki sezon önce Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Fenerbahçe'deki halinden oldukça uzak bir görüntü sergileyen 31 yaşındaki futbolcu, son haftalarda protestolara da maruz kalmıştı.

Sarı-lacivertli formayla 36 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol atıp 11 de asist yapmış ve taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

VÜCUT ÇALIŞIYOR

Beşiktaş'a transfer olduktan sonra bir türlü eski formuna kavuşamayan Lens, bu yıl daha sıkı hazırlanıyor.

Avusturya kampında güçlü fiziği ve kaslarıyla dikkat çeken Lens'in yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.