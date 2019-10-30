Lens: Maaşların ödenmesi performansımızı yükseltti

Süper Lig'de Galatasaray'ı yenen Beşiktaş, bir nebze olsun rahatlarken çıkışa geçmek için de moral depoladı. Derbide son derece hırslı olan siyah-beyazlı oyuncuların, etkili performansında yeni yönetimin payı büyük.

"PARALARIN YATMASI BİZİ OLUMLU ETKİLEDİ"

Siyah-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu Lens, "Ahmet Nur Çebi'nin bizimle konuşması ve yönetimin ilgisi son derece önemliydi." dedi.

32 yaşındaki futbolcu şöyle konuştu: "Paraların ödenmesi moralimizi düzeltti. Ancak para kadar değerli olan, yönetimin bizimle iletişime geçmesi. Yeni yönetimin gelmesiyle, aylar sonra birileri bizimle konuşmuş oldu. Ahmet Nur Çebi Başkan'ın konuşması, sorunları çözmek için harekete geçmesi önemliydi."

Jermain Lens, Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı.