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Lens'i yenen Dijon ligde kalmayı başardı

Dijon, play-out rövanşında konuk ettiği Lens'ı 3-1 yenerek Fransa Ligi Ligue 1'de kaldı.

| Haber Merkezi
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Ligue 1'ı 18. sırada bitiren Dijon, Ligue 2 play-off'larını kazanan Lens ile play-out rövanş maçında karşılaştı.

3 GOLLÜ GALİBİYET

Dijon, rakibini 28 ve 90+1. dakikalarda Naim Sliti ile 70. dakikada Wesley Said'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Lens'ın tek golü, 39. dakikada Jean-Kevin Duverne'den geldi.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 3-1 yenen Dijon, gelecek sezon da Ligue 1'de mücadele etmeye hak kazandı. Fransa'da bu sezon Caen ve Guingamp, Ligue 2'ye düştü, Metz ve Brest ise Ligue 1'e yükselen takımlar oldu.

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