Lens'in adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi

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1 Sergen Yalçın Alanyaspor ile anlaştı Bir süredir boşta olan 46 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor'un başına geçti.

2 Drogba futbol kariyerini noktaladı Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişili yıldız Drogba, kariyerinin son maçına çıktı.

3 Talimatlara göre Belhanda neden ceza almadı Olaylı derbinin başrol oyuncusu olan Belhanda'nın ceza almaması sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldırdı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Koeman, "Ceza alması için adam mı öldürmesi lazımdı" dedi.

4 Hasan Ali Kaldırım: Koray için oynadık Anderlecht'i 2-0 yenen Fenerbahçe'de kaptan Hasan Ali, G.Saray maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener hakkında konuştu.

5 Temsilcilerimizin gruplarında son durum Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, gruplarında ilk 4 maçlarını tamamladı. 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler en şanslı takım konumunda.

6 Ceza alan futbolcuların kaçıracağı maçlar PFDK'nın verdiği ağır cezalar sonrası G.Saray ve F.Bahçeli futbolcuların hangi maçları kaçıracakları belli oldu. Cimbom'da Ndiaye, Donk ve Rodrigues, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

7 Fatih Terim'e ekstra ceza geliyor Schalke maçı öncesi TFF'ye sert eleştirilerde bulunan Fatih Terim, bir kez daha PFDK'ya sevk edilmişti. 7 maç ceza alan Terim'in ekstra ceza alması bekleniyor.

8 Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu G.Saray'da sakat futbolculara cezalıların da eklenmesi üzerine kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim'in elinde 16 futbolcu kaldı.

9 Koeman: Belhanda'nın ceza alması için öldürmesi mi lazım Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, 2-0 kazanılan Anderlecht maçının ardından PFDK'nın verdiği cezaları eleştirdi.