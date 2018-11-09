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Lens'in adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi

Beşiktaş Kulübü, Genk maçında sakatlanan Lens'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayınladı.

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Lens'in adalesinde yırtık ne kanama tespit edildi

Beşiktaş'a Lens'ten kötü haber geldi.

Genk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun adelesinde kanama ve yırtık tespit edildi. Lens en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens’in yapılan muayenesi ve çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır."

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