Lens'in adelesinde yırtık ve kanama tespit edildi

Beşiktaş'a Lens'ten kötü haber geldi.
Genk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun adelesinde kanama ve yırtık tespit edildi. Lens en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;
"Dün akşam oynanan Genk UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan oyuncumuz Jeremain Marciano Lens’in yapılan muayenesi ve çekilen MRI sonucu; sol uyluk arka adelede (Biceps femoris) yırtık ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine kulübümüz sağlık ekibi tarafından başlanılmıştır."