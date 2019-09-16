Lens'in kadro dışı bırakılma sebebi

Beşiktaş'ın takımdan göndermek için yoğun mesai harcadığı Jermain Lens, Gazişehir Gaziantep maçının kadrosuna alınmamıştı.

Mücadele öncesi Lens hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Lens verdiklerimizi uygulamaya çalışıyor. Performanslar tartışılır. İyi performans alamadık. Kurallara göre 12 yabancı bulundurabiliyoruz. Bölgesel bir sıkışıklık var. Bu tercihin sebebi bu." ifadelerini kullanmıştı.

LENS, TEKLİFLERİ REDDETTİ

Ancak, deneyimli oyuncu hakkında alınan kararın tamamen takımdan gitmemesiyle alakalı olduğu ifade ediliyor.

Transfer döneminde siyah-beyazlı yönetimin birçok takıma önerdiği Lens, gelen teklifleri beğenmediği için Beşiktaş'ta kalmıştı.

31 yaşındaki oyuncu son olarak görüştüğü Suudi Arabistan ekiplerini de reddetti.

Jermain Lens'in maaşından kurtulmak isteyen yönetim, oyuncunun bu tavırları sonrası Hollandalı ismi kadro dışı bıraktı.

Önümüzdeki günlerde toplanacak olan Beşiktaş yönetimi, Lens'i PAF takıma gönderebilir.