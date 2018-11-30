Lens'in performansı göz doldurdu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Sarpsborg karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların en etkili ismi ise Lens oldu.

3 GOLE DE KATKI YAPTI

Beşiktaş'a geldiği günden beri bir türlü beklenen etkiyi yapamayan, taraftarların gönderilmesini istediği Lens, ilk kez siyah-beyazlıların gönlünü aldı.

62. dakikada ceza sahası dışından süper bir ayak içi plase yapan deneyimli futbolcu farkı 1'e indirerek takımını ateşledi. 4 dakika sonra Love'ın golünde asisti de yapan Lens, uzatma bölümünde 3 puanı getirdi.

Norveç deplasmanında 2 gol 1 asistlik katkı yapan Lens, siyah-beyazlıları üst tura bir adım daha yaklaştırdı.

Beşiktaş kariyerindeki en iyi maçı çıkaran Lens, bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 gol attı 1 asist yaptı.