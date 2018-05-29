Leo Franco, Huesca'nın başına geçti

11,076 kez izlendi

13,365 kez izlendi

7,124 kez izlendi

20,608 kez izlendi

32,094 kez izlendi

9,241 kez izlendi

Mustafa Cengiz yeniden Galatasaray başkanı oldu

13,494 kez izlendi

12,025 kez izlendi

22,235 kez izlendi

Fikret Orman: Allah için oruç tutuyoruz

1,688 kez izlendi

Danilo Barbosa'nın en güzel çalımları

1 Mustafa Cengiz: Real Madrid'in yerini alacağız Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılara imza atacaklarını iddia etti. Cengiz, "Real Madrid ve Barcelona'nın yerini almak istiyoruz" dedi.

2 Çağlar: Arsenal beni istiyor Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, milli takım kampının ardından İngiliz devi Arsenal ile görüşeceğini açıkladı.

3 Emre: Arda sakatlanmasaydı biz şampiyon olurduk Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, geride kalan sezonu değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, Arda'nın sakatlanmasının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

4 Abdullah Avcı: Yılın oyuncusu Gomis değil Emre Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gomis'in büyük maçlarda kaybolduğunu, yılın en iyi oyuncusunun ise Emre Belözoğlu olduğunu söyledi.

5 Trabzonspor kime ne kadar tazminat ödeyecek Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Özer Hurmacı, Ersun Yanal, Aykut Demir ve Mehmet Ekici’ye toplam 22 milyon TL tazminat ödeyeceklerini açıkladı.

6 Beşiktaş'ın gündeminde Harun Tekin var Tolga Zengin'i göndermeyi planlayan Beşiktaş, Bursaspor'dan Harun Tekin'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

7 Ramos'a 1 milyar euroluk dava açıldı Mısırlı avukat Bassem Wahba, Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a tazminat davası açtı.

8 Negredo: Beşiktaş'ta mutluyum Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği ve büyük hayal kırıklığı yaratan Negredo, siyah-beyazlı ekipte kalmak istediğini ifade etti.

9 Emre Mor Galatasaray'a söz verdi Galatasaray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kiralamak için teklif yaptı.