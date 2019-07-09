Leo Westermann Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, CSKA'nın Fransız yıldızı Nando de Colo'dan sonra başarılı basketbolcunun Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı olan oyun kurucu Leo Westermann'ı da renklerine bağladı.

beİN Sports'un son dakika haberine göre, Fenerbahçe Beko ile Leo Westermann arasında iki yıllık anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertli kulübün kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yaparak transferi duyurması bekleniyor.

LEO WESTERMANN KİDMİR?

Profesyonel kariyerine ASVEL'de başlayan 26 yaşındaki oyun kurucu, devamında Partizan, CSP Limoges, Zalgiris ve CSKA Moscow formaları giydi. Geride bıraktığımız sezonu Zalgiris'te geçiren deneyimli isim, EuroLeague Playoffları'nda Fenerbahçe Beko karşısındaydı.



Geçtiğimiz sezon Litvanya deviyle toplamda 64 maça çıkan Westermann, ortalama 17.1 dakika parkede kalarak 6.8 sayı, 2.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.