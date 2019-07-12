Leo Westermann resmen Fenerbahçe'de

Futbolda kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, basketbolda da atağa kalktı.
Sarı-lacivertliler, Fransız oyun kurucu Leo Westermann'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı. 24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau’da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."