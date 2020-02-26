Leonardo Bonucci: Ronaldo savaş aracı gibi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'tun yıldız savunmacısı Leonardo Bonucci, Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu anlattı.

Ronaldo'nun muhteşem bir oyuncu olduğuna vurgu yapan Bonucci, "Cristiano Ronaldo'nun sahip olduğu tekniğinin yanı sıra istikrarı, onu olağanüstü bir oyuncu haline getiriyor. Kendisine en ufak şekilde zarar verebilecek ayrıntıya bile dikkat eder. En iyisi olmak için sürekli çabalar. O bir kara savaş aracı." dedi.

"RONALDO'YA SADECE HAYRAN OLABİLİRSİNİZ"

Bonucci ayrıca, "Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta geçirdiği iki yılda sanırım hepimiz ondan bir şeyler öğrendik. Onu izledik, örnek aldık ve bu sayede bir adım öne geçtik. Ronaldo'ya sadece hayran olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Juventus'ta 73 maça çıkan 35 yaşındaki Ronaldo, 53 gol atarken 13 de asist yapma başarısı gösterdi.