Leonardo: Mbappe PSG'de kalacak

Adı sık sık Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain cephesinden bir açıklama geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibiyle deplasmanda 2-2 kalan PSG'de sportif direktör Leanordo, yıldız oyuncu için yöneltilen sorulara cevap verdi.

Mevcut sözleşme için "Yavaş yavaş ilerliyoruz, ama ilerliyoruz" diyen Leonardo, transfer iddiaları için "Yüzde 100 PSG'de kalacak. Yüzde 100 PSG oyuncusu. O burada ve gerisi önemli değil." ifadelerini kullandı.

Bu sezon PSG formasıyla 13 maçta görev alan Fransız yıldız, 10 gol ve 4 asist üretti.