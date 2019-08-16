L'Equipe: Falcao Galatasaray'da

Fransız basınına göre Kolombiyalı dünyaca ünlü yıldız Falcao, Galatasaray'a transfer oldu. Monaco'nun takımda kalması için son kez teklif yaptığı ancak deneyimli futbolcunun sarı-kırmızılı takımı seçtiği aktarıldı.

FRANSIZLAR TRANSFERİ DUYURDULAR

Monaco, hafta sonu Fransa Ligue 1'de Metz'le karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin kadrosuna dahil edilen Falcao'nun Galatasaray'a transferinin iptal olacağı iddia edilse de, L'Equipe gazetesi Kolombiyalı ismin sarı-kırmızılı takımla anlaştığını açıkladı.

Monaco Teknik Direktörü Jardim'in isteği üzerine Metz maçı kadrosuna alınan oyuncunun hafta başında İstanbul'a geleceği ifade edildi. Haberin detaylarında ise Falcao'nun yönetime, "Galatasaray'ı seçtim ve İstanbul'a gidiyorum" dediği aktarıldı.

Galatasaray'ın Falcao ile sözleşme şartlarında anlaştığı da öğrenildi.

Öte yandan transferi yürüten menajer Ahmet Bulut dün şu açıklamayı yapmıştı: "Falcao'nun hafta sonunda maçı var. Hafta başında her şey netleşir. Monaco bir tane daha golcü alacak. Hafta başında imzalarlar diye düşünüyorum. Falcao transferinde olumsuz bir şey yok. Kendisi de Galatasaray'da oynamak istiyor."