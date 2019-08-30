L'Equipe: Gustavo Fenerbahçe'ye çok yakın

Fenerbahçe'nin transfer listesinde 1 numarada yer alan Luiz Gustavo için Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, flaş bir haber yayınladı.

L'Equipe gazetesi muhabirleri Vincent Garcia ve Johan Rigaud, "Marsilya kulübü içerisinden kaynaklarımız, Luiz Gustavo için Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduklarını, sadece küçük bazı detaylarını kaldığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Olimpik Marsilya ile 6 milyon euro bonservis karşılığı anlaştığı ifade edildi. Başlangıçta transfere direnen Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Gustavo'nun talebi sonrası ikna oldu.

Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile kontrat detaylarının tamamında anlaşma sağladı. Sarı lacivertli kulüp, Marsilya ile el sıkıştığı takdirde imzalar atılacak.

KRİTİK NOKTA ÇÖZÜLDÜ: RONGIER

Olimpik Marsilya, Luiz Gustavo'nun yerine istediği Valentin Rongier için Nantes ile anlaşma sağladı. Nantes Başkanı Waldemar Kita, 20 milyon euro'luk talebini 11+4 milyon euro'ya indirdi. Marsilya ile Nantes, şu an sadece ödeme planı üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Bu transferin kısa süre içerisinde çözülmesi ve Rongier'nin Marsilya'ya imza atması bekleniyor. Rongier'nin Marsilya'ya transfer olmasının ardından Luiz Gustavo da Fenerbahçe'ye imza atacak.