Leroy Sane, Dünya Kupası kadrosunda yok

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın olduğu kadroda, bu sezon Manchester City formasıyla dikkat çeken Leroy Sane yer almadı.

Alman Milli Takım Teknik Direktörü Löw, 2018 Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Löw, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükleri için ülkede eleştiriler alan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a kadroda yer verdi.

Almanya'da en büyük sürpriz Leroy Sane oldu. Bu sezon Manchester City formasıyla 32 lig maçına 10 gol ve 15 de asist sığdırarak şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Sane, Löw'ün kadrosuna giremedi. Sane, Alman Milli Takımı'yla çıktığı 12 maçta ise sadece bir asist yapabildi.

Almanya kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-Andre ter Stegen

Defans oyuncuları: Marvin Plattenhardt, Jonas Hector, Matthias Ginter, Mats Hummels, Niklas Süle, Antonio Rüdiğer, Jerome Boateng, Joshua Kimmich

Orta Saha oyuncuları: Sami Khedira, Julian Draxler, Toni Kross, Mesut Özil, Marco Reus, Leon Goretzka, Sebastian Ruddy, Julian Brandt, İlkay Gündoğan,

Forvet oyuncuları: Thomas Müller, Timo Werner, Mario Gomez