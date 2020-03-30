Les Ferdinand: Beşiktaş’ta adam oldum

Beşiktaş’ın unutulmaz golcüsü Les Ferdinand, siyah-beyazlı kulübün kendisini sosyal medyada efsaneler arasında göstermesinden büyük gurur duyduğunu açıkladı.

Kartal’da 1988-89 sezonunda kiralık olarak forma giyen eski İngiliz milli futbolcu, Türkiye’deki günlerini ve siyah-beyazlı formayla yaşadığı zaferleri unutmadığını vurguladı.

Ferdinand, “Beşiktaş, benim adam olduğum kulüptür. Futbolculuğum orada şekillendi. Beşiktaş’ta olgunlaştım. O yıllarda İstanbul’da tesis imkanları kısıtlıydı ama çok iyi bir kadroda yer alıyordum. Kulüp içinde dayanışma ve sıcak, samimi bir arkadaş ortamı gördüm. Beşiktaş’ta kazandığım tecrübeler beni Premier Lig’de daha iyi yerlere taşıdı. Türkiye’de geçirdiğim günlerimi seviyorum ve özlüyorum” diye konuştu.

Beşiktaş taraftarının kalbinde çok özel bir yeri olduğunu aktaran 53 yaşındaki eski yıldız, “Yıllar geçse de beni unutmadıklarını biliyorum. Taraftarların sosyal medyadaki desteğine teşekkür ediyorum. Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba ile aynı listede yer almak benim için ayrı bir onur” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde İstanbul’a gelerek eski dostlarla buluşmak istediğini belirten Les Ferdinand, fıstıklı baklavanın favori tatlısı olduğunu sözlerine ekledi.