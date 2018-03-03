Levent Açıkgöz: Çok iyi hazırlanmıştık

Levent Açıkgöz'ün maç sonrası açıklamaları şöyle:

"Valla söylenecek bir şey yok. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bir çıkıyoruz, erken bir gol. Arkasından goller gelmeye başladı. İkinci G.Saray üzerimize gelse sonuç daha da farklı olabilirdi. Maalesef bu acıyı çekeceğiz"

Açıkgöz: Bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız VİDEO

"ARTIK 1. LİG'İ DÜŞÜNMEK GEREKİYOR"

"Çocuklara da bir şey diyemiyorum çünkü ellerinden geldiğince hazırlanıyorlar ama bir dirençsizlik var. Böyle oynaya oynaya gelecek sezona hazırlanacağız."



"Artık gelecek seneyi ve 1. Lig'i düşünmek gerekiyor. Genç oyuncularla artık kalan maçları geçirip gelecek seneye bakacağız."