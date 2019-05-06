Leverkusen, Kerem Demirbay'ı alıyor

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da oynayan Kerem Demirbay'ın gelecek sezon Bayer Leverkusen'in yolunu tutacağı yazıldı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

Alman basınının Bild'in haberine göre hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Kerem için ödenecek bedel ise 28 milyon euro.

25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Beşiktaş'ın kiralama teklifi yapacağı belirtiliyordu ancak Alman ekibi transferi bitirmek üzere. Kerem'in 28 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyecek olan Leverkusen, sezon sonunda resmi imzayı attıracak.

Takımıya olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan deneyimli futbolcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Leverkusen'e imza atması durumunda futbol yaşantısını Almanya'da sürdürecek olan Kerem, milli takım tercihini de Türkiye yerine Almanya'dan yana yapmıştı.