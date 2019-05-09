Leverkusen, Kerem için 28 milyon euro ödedi

Bayer Leverkusen, Hoffenheim'dan orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı renklerine kattı.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ

Leverkusen, 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken; 2016'da Hamburg'dan 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'e giden Kerem'in 28 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediği kaydedildi. 2 kez Alman Milli Takım forması giyen Kerem Demirbay, Panzerler ile Rusya'da düzenlenilen ve şampiyonluğa ulaşılan 2017 Konfederasyon Kupası kadrosunda yer almıştı.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, Kerem'in transferini değerlendirirken, "Kerem, Hoffenheim'da iyi bir performans sergiledi ve gelecek sezon istediklerimizi yerine getirmede önemli bir faktör olacak. Teknik bir oyuncu, gol yollarında da etkili bir oyuncu. Bize stratejik yönden katkılar sağlayacak." dedi.