Lewandowski 10 yıllık menajerinden ayrıldı

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'nin menajeri Cezary Kucharski'den ayrılıp ünlü manejer Pini Zahavi ile anlaşması ayrılacak iddialarını pekiştirdi.

AYRILACAK İDDİLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Sportbild'in Polonya medyasına dayanarak yayınladığı habere göre Lewandowski 10 yıllık menajeri Kucharski'den ayrıldı. Polonyalı yıldızın yeni menajeri Pini Zahavi, "Dünyanın en iyi santrforuyla çalışmak, onu temsil etmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık" açıklamasını yaptı.

Bir süredir Lewandowski'nin Real Madrid'de Benzema'nın yerini alacağı konuşuluyordu. Aralık 2016'da Bayern Münih ile sözleşme yenileyen ve 2021'e kadar imza atan 29 yaşındaki Lewandowski'ninZahavi ile çalışmaya başlaması da Bayern'den ayrılacağı iddialarını kuvvetlendirdi.

Zahavi'nin özellikle İngiliz kulüpleriyle (Başta Manchester United ve Chelsea) arası çok iyi. Ayrıca Neymar'ın PSG'ye transferinde de devrede olan Zahavi, bu operasyondan 12 milyon Euro komisyon almıştı.