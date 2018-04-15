Lewandowski: Real Madrid'e hayır demem

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek yarı finale çıkmasına rağmen La Liga'da hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid, gelecek yılın takımını kurmak için çalılşmalara başladı.

İspanyol ekibinin Bayern Münih'in Polonyalı forveti Lewandowski'ye olan ilgisi herkes tarafından bilinen bir gerçek. Öyle ki Alman temsilcisi de Lewandowski için 100 milyon euroluk bir teklif beklediklerini ifade etti.

LEWA: TEKLİF GELİRSE HAYIR DİYEMEM

İspanya basınından As'a röportaj veren yıldız golcü, "Şu anda gelecek maçlara odaklandım. Ortada transfer için bir temas yok ama kabul kabul etmek zorundayım, eğer Real Madrid beni isterse hayır diyemem." şeklinde konuştu.

REAL MADRİD-BAYERN EŞLEŞMESİ VAR

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le Bayern Münih yarı finalde eşleştiler. İki dev ekip saha dışında da transfer konusunda karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.