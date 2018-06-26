Lewandowski: Topu alıp 5 kişiyi geçemem

Dünya Kupası'nda oynadığı iki maç sonunda puan alamayan ve turnuvaya veda eden Polonya'da golcü futbolcu Robert Lewandowski, takım arkadaşlarını suçladı.

''DÜNYADA KİMSE BUNU YAPAMAZ''

Alman basınının haberine göre Bayern Münih'in forveti, Kolombiya'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından takım arkadaşlarına, ''Dünyada topu alıp, 5 kişiyi sonra kaleciyi geçip gol atan bir futbolcu yok. Gol atma fırsatı bile yakalayamadım. Eğer bir gol şansına girip kaçırsaydım sinirlenirdim ama bunu bile yapamadım. Asistlerle beslenen bir futbolcuyum. Bu takımda bu kalite yok.'' dediği belirtildi.

Senegal ve Kolombiya maçlarında ağları havalandıramayan Lewandowski'nin kulüp takımı Bayern Münih'te kalıp kalmayacağı da belirsizliğini koruyor.