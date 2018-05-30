Lewandowski'den Bayern'e: Ayrılmak istiyorum

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediği sık sık basına yansıdı. Sonunda 29 yaşındaki futbolcu harekete geçti.

MENAJERİ AÇIKLADI

Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, oyuncusunun kulüp yönetimine ayrılmak istediğini bildirdiğini açıkladı. İsmi uzun süredir Real Madrid ile anılan oyuncunun menajeri Zahavi, Sport Bild gazetesine açıklamalar yaparken; "Robert, bir değişiklik yapması gerektiğini hissediyor ve kariyerinde yeni bir mücadele istiyor" dedi.

Bu arada Bayern, Real Madrid'in teklif yaptığı haberlerini daha önce yalanlamıştı. Oyuncunun ismi Manchester United, Chelsea ve Paris Saint Germain (PSG) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor.

Bu ayın başlarında ise Bayern Münin Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge taraftarları uyararak Robert Lewandowski'nin 2021'e kadar sözleşmesi olduğunu açıklamıştı.