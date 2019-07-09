Lewis Holtby İstanbul'da

Siyah-beyazlı ekip, transferdeki sessizliğini Lewis Holtby ile bozmaya hazırlanıyor. Bonservisi elinde olan Alman futbolcu, Beşiktaş'la görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

TOTTENHAM'DA DA OYNAMIŞTI

Geçtiğimiz sezonu Almanya 2. Lig takımlarından Hamburg'da geçiren Lewis Holtby, siyah-beyazlı ekibe transfer olmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş'ın 3 yıllık kontrat önerdiği ifade ediliyor. Alman oyuncuya teklif edilen maaşın ise yıllık 1.8 milyon euro olduğu aktarıldı.

Holtby ile Beşiktaş arasında yapılacak görüşmenin ardından transferin detayları netlik kazanacak.

Lewis Holtby, geçen sezon Bundesliga 2'de Hamburg formasıyla 26 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.

Lewis Holtby, daha önce Schalke 04, Tottenham, Fulham gibi üst düzey takımlarda forma giydi.