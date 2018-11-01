Libertadores'te Boca-River finali

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nda tur atlayan Boca Juniors, finalde River Plate'in rakibi oldu.
DEV FİNAL 7 KASIM'A BAŞLIIYOR
Güney Amerika futbolunun "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Libertadores Kupası'nın yarı final rövanş mücadelesinde Palmeiras ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-0 kazanan Boca Juniors, deplasmanda 2-2 berabere sona eren karşılaşmanın ardından finale yükseldi.
Palmeiras forması giyen eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, 76 dakika sahada kaldı.
Finalin ilk ayağı 7 Kasım Çarşamba günü Boca Juniors'ın sahasında, rövanş ise 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.