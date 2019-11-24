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Libertadores'te şampiyon Flamengo

River Plate 2-1 mağlup eden Flamengo, Libertadores Kupası'nı müzesine götürdü. 2 gol atan Gabigol, maçın yıldızı oldu.

| Haber Merkezi
Libertadores'te şampiyon Flamengo
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Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un çalıştırdığı Flamengo, unutulmaz bir şampiyonluk elde etti.

Libertadores finalinde son şampiyon River Plate ile karşılaşan Flamengo, 14. dakikada Santos Borre'nin golüyle 1-0 geriye düştü. Marcelo Gallardo'nun talebeleri ilk yarıyı bu skorla önde kapatmayı da başardı.

GABİGOL KUPAYI GETİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü uzun süre devam ettiren River Plate son dakikalarda adeta yıkıldı. 89. dakikada Gabigol'ün golüyle skoru dengeleyen Flamengo, yalnızca 3 dakika sonra 90+2'de bir kez daha Gabigol ile sevindi.

Libertadores'te şampiyon Flamengo - İZLE

Sambacı golcü 3 dakika içinde attığı 2 golle takımını zafere taşıdı. Flamengo, 1-0'dan 2-1'e çevirdiği maçın ardından unutulmaz bir zafere imza atarken Libertadores Kupası adres değiştirdi ve Brezilya'ya gitti.

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