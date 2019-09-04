Lider Alanyaspor gözünü Avrupa'ya dikti

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da, sezonun ilk 3 haftasında 3 galibiyetle liderliğe yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp bu sezon öncesi takımın başına geçen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, Süper Lig tarihindeki 4. sezonunda en iyi başlangıcını yaptı.

Lige 1-0 Kayseri deplasmanı galibiyetiyle başlayan turuncu-yeşilli ekip, sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u da deplasmanda 3-2 mağlup eden Alanyaspor, ilk 2 haftayı lider kapatan Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla ligde 9 puanla liderliğe yükseldi.

Alanyaspor Kulübü İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın bugünkü konumuna çok uzun süre hazırlanarak geldiğini söyledi.

"BİRİNCİLİK BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Bunun bir şans olmadığının altını çizen Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Tabii ki liderliği ilk 3 hafta beklemiyorduk ama şurası bir gerçek ki 3 yıldır bulunduğumuz Süper Lig'de çok iyi bir altyapı kurduk. Takımın ana çekirdek yapısının temellerini attık. Kendimize göre bir transfer politikası izledik. Kendi iç bünyemizde oluşturduğumuz menajer kardeşimizle, Avrupa'da özellikle başarılı olmuş, isimsiz genç arkadaşları kadromuza kattık. Üst sıralarda oynamayı hedefimiz vardı ama birincilik de şu an bizim için sürpriz oldu."