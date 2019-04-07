Lider Başakşehir Konyaspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Medipol Başakşehir oldu.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Marcio Mossoro ve 69. dakikada Edin Visca kaydetti.
PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI
Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 61'e yükseltti ve Galatsaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Tam 8 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor, Sivasspor'u ağırlayacak.