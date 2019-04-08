Lider Başakşehir lige damgasını vuruyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasını 61 puanla lider geçen Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu performansla 1994-1995 sezonundan itibaren 34 hafta olarak oynanan lige damgasını vurdu.

Turuncu-lacivertli ekip, 27. haftalar dikkate alındığında "Dört büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Ligde 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürürken, performansıyla da diğer takımları geride bıraktı.

Turuncu-lacivertliler, 1994-1995'ten itibaren 34 hafta olarak oynanan ligin geçmiş sezonlarında zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği, Bursaspor ve Sivasspor'u geçmeyi başardı.

Gençlerbirliği'ni geride bıraktı

"Dört büyükler" dışında 27 haftada en yüksek puana ulaşan Gençlerbirliği, 2002-2003'te 60 puan elde etmişti.

Sivasspor, 2007-2008'de 58 ve bir sonraki sezon 56 puan toplarken, Bursaspor 2009-2010'da 58 puana ulaşmıştı.

Rekora da yakın

Medipol Başakşehir, "Dört büyükler" dışında son 25 sezonda en çok puan toplayan takımlar arasındaki rekora da yakın duruyor.

Turuncu-lacivertli ekip, kalan 7 maçta 15 puan toplayıp 76'ya çıkarsa 2009-2010 sezonunda 75 puanla şampiyon olan Bursaspor'u geride bırakarak 34 haftalık bölümde rekorun yeni sahibi olacak.

En başarılı performanslardan birini göstermeye çalışacak

Turuncu-lacivertliler, kalan 7 maçı kazanırsa şampiyonluğa ulaşan takımlar arasında 1994-1995'ten beri en başarılı 4. performansı sergileyecek.

2002-2003'te Beşiktaş 85 puanla mutlu sona ulaşırken, 1995-1996'da Fenerbahçe 84 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı.

Galatasaray ise 2005-2006'da 83 puanla hedefe ulaşmayı başarmıştı.

Ligde 1996-1997'de Galatasaray, 2010-2011'de ise Fenerbahçe 82'er puanla şampiyon olmuştu.

Süper Lig'in bu sezonunda 61 puanı bulunan Medipol Başakşehir, kalan 7 maçı kazanırsa 82 puanla şampiyonluğu elde edecek.