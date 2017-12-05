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Lider Beşiktaş Sompo Japan ikinciyi konuk ediyor

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda liderliğini sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Fransız ekibi Nanterre'yi ağırlayacak.

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Lider Beşiktaş Sompo Japan ikinciyi konuk ediyor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda liderliğini sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 7. maçında ikinci sıradaki Fransız ekibi Nanterre'yi Çarşamba günü konuk edecek. 

LİDERİN KONUĞU NANTERRE

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 6 haftada 5 galibiyet 1 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, grupta ilk sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Fransız takımı Nanterre ise averajla ikinci basamakta yer alıyor. Beşiktaş Sompo Japan son olarak Alman ekibi Telekom Baskets karşısında deplasmanda 74-73 galip gelmişti.

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