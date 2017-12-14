Lider Houston'dan art arda 11. galibiyet

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, evinde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 108-96 kazanarak üst üste 11. galibiyetini aldı.
Rockets'ın all-star oyun kurucusu Chris Paul, 31 sayı, 11 asist ve 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 8 asist üreten James Harden ve 17 sayı atan Eric Gordon, galibiyette önemli rol oynadı.
Hornets'te Dwight Howard 26 sayı, 18 ribaunt, Michael Kidd-Gilchrist de 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
BULLS SERİYE BAĞLADI
Ligin son sıralarında yer alan Chicago Bulls, konuk ettiği Utah Jazz'ı 103-100 mağlup ederek art arda 4. karşılaşmasını kazandı. Bulls'u galibiyete, 29 sayı, 9 ribaunt üreten Nikola Mirotic, 16 sayı, 5 asist, 3 blokla oynayan Robin Lopez ve maçı 13 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla tamamlayan Kris Dunn taşıdı. Jazz'ın çaylak oyuncusu Donovan Mitchell, 32 sayı ve 6 asistle sahanın en skoreri oldu.