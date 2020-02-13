Lider Sivasspor kupada Antalyaspor'a elendi

Süper Lig’in lideri Sivasspor, Türkiye Kupası çeyrek final 2. Maçında Antalyaspor’u ağırladı.

Eşleşmede ilk karşılaşma 0-0 sona ermişti.

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

24. dakikada sağdan ani gelişen Sivasspor atağında Yasin Öztekin'in ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. 28. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çıkardı.

İLK GOL YASİN ÖZTEKİN'DEN GELDİ

32. dakikada Sivasspor golü buldu. Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına pasında Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

İLK YARIYI SİVAS ÖNDE KAPATTI

Antalyaspor, ikinci yarının hemen başında, 49. dakikada 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı. Antalyaspor, Amilton'un asistinde Doğukan Sinik'in attığı golle beraberliği yakaladı.

ANTALYA, ALANYA İLE EŞLEŞTİ

1-1 tamamlanan karşılaşma sonrasında, yarı final biletini alan taraf Antalyaspor oldu. Böylece, yarı finalde Trabzonspor - Fenerbahçe eşleşmesinden sonra Alanyaspor - Antalyaspor eşleşmesi de kesinleşmiş oldu.