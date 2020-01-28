Lider Sivasspor'un evinde bileği bükülmüyor

Ligin 19. haftasında iç sahada karşılaştığı Çaykur Rizespor'la, uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.

İç sahadaki 10 maçlık periyotta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan toplayan Sivas ekibi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 6 gol gördü.

SİVASSPROR 8 GALİBİYET ALDI

Lige evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek başlayan Sivasspor, üçüncü hafta konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından Sivas'ta oynadığı maçlarda 5. haftada Trabzonspor'u 2-1, 7. haftada Ankaragücü'nü 3-1, 9. haftada Antalyaspor'u 2-1, 11. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 2-0, 13. haftada da Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

İç sahada ligin 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Fenerbahçe'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlılar, 17. haftada da Göztepe'yi de 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sivas ekibi, 19. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesinde ise iç sahada 7 maçlık galibiyet serisinin ardından beraberlik aldı.

Sivasspor, evindeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş'a karşı (2-1) yaşamıştı. Topladığı 41 puanla Süper Lig'de lider olan kırmızı-beyazlılar, iç sahada da en çok puan toplayan takım durumunda.

Sivasspor ligin kalan bölümünde evinde 7 karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-beyazlılar iç sahada sırasıyla Başakşehir, Alanyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Kayserispor, BTCTurk Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.