Lider Sivasspor'un kadro maliyeti

Süper Lig'de geride kalan 13 hafta sonunda topladığı 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, herkesin beğenisini kazanıyor. Son 5 maçını kazanan kırmızı-beyazlı ekibin kurduğu takım, ekonomik olarak da dikkat çekiyor.

EKONOMİK KADRO KURULDU

Yiğidoların son lig maçında Kasımpaşa'yı yendiği ilk 11'deki futbolcuların geneli, para ödenmeden alınan ya da kiralık olarak transfer edilen futbolculardan oluşuyor.

Kaleci Samassa, sağ bek Goiano, stoperler Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa, sol bek Uğur Çiftçi, Hakan Arslan ve golcü Yatabare bonservissiz olarak alındı.

Orta sahada görev yapan Fatih Aksoy Beşiktaş'tan, sol açık Fernando Andrade Porto'dan kiralandı.

Sivasspor, Emre Kılınç için 2 yıl önce Boluspor'a 225 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Mert Hakan Yandaş ise 350 bin TL karşılığında Sivas'ın yolunu tutmuştu.

4 MİLYON EURO ŞİMDİDEN KASADA

Süper Lig'de bu sezon her galibiyet için 2 milyon 700 bin TL ve her beraberlik için ise 1 milyon 400 bin TL performans primi ödeniyor.

Sivasspor 8 galibiyet ve 3 beraberlik ile 25 milyon 800 milyon TL (yaklaşık 4 milyon euro) gelir elde etti. Sivasspor'un oyuncularına ödediği toplam maaş ise 13 milyon euro civarında.