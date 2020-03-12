Spor müsabakaları nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'yi de harekete geçirdi.
Bu kapsamda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de koronavirüs toplantısı gerçekleştirildi.
NİSAN SONUNA KADAR MÜSABAKALAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildiğini açıkladı.
DERBİ SEYİRCİSİZ
Böylece, bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi de seyircisiz oynanacak.
Spor müsabakaları seyircisiz oynanacak VİDEO